Am Naheufer bei Meddersheim
Wiese brennt: 14-Jähriger verhindert Schlimmeres
In einem alten Einkaufswagen ist ein Feuer ausgebrochen, das auf die umliegende Wiese übergriff.
In einem alten Einkaufswagen ist ein Feuer ausgebrochen, das auf die umliegende Wiese übergriff.
Sebastian Schmitt

Ein Feuer an der Nahe entfacht dramatische Szenen: Ein 14-Jähriger greift beherzt ein und verhindert Schlimmeres. Was war der Auslöser der Flammen?

Lesezeit 1 Minute
Ein Feuer an der Nahe hat am frühen Samstagabend, 27. Juni, einen größeren Einsatz ausgelöst. Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nahe-Glan alarmiert. Unter Leitung von Daniel Großhart rückten rund 40 Kräfte aus. Am Ufer hatte ein Mülleimer in einem alten Einkaufswagen Feuer gefangen, den Badegäste dort abgestellt hatten.

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