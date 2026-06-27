Ein Feuer an der Nahe entfacht dramatische Szenen: Ein 14-Jähriger greift beherzt ein und verhindert Schlimmeres. Was war der Auslöser der Flammen?
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Ein Feuer an der Nahe hat am frühen Samstagabend, 27. Juni, einen größeren Einsatz ausgelöst. Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nahe-Glan alarmiert. Unter Leitung von Daniel Großhart rückten rund 40 Kräfte aus. Am Ufer hatte ein Mülleimer in einem alten Einkaufswagen Feuer gefangen, den Badegäste dort abgestellt hatten.