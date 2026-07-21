Sobernheimer Traditionshaus Wiedereröffnung: Das Bollants Spa im Park ist zurück Rainer Gräff 21.07.2026, 15:07 Uhr

i Direktorin Britta Krug hieß die Gäste willkommen, hier Kirns Stadtbürgermeister Frank Ensminger (Mitte). Rainer Gräff

Vier Monate dauerte die Komplettsanierung des Traditionshauses. Viele kleine Details und Verbesserungen wurden dabei vorgenommen. Jetzt geht Bollants Spa im Park wieder neu an den Start.

Nach viermonatiger Komplettsanierung präsentiert sich das Traditionshaus Bollants in Bad Sobernheim frisch herausgeputzt und rundum saniert. Mit zahlreichen geladenen Gästen wurde die Wiedereröffnung gefeiert. Direktorin Britta Krug und allen Mitarbeitern war die Erleichterung anzumerken, dass Sie endlich wieder Gäste begrüßen können.







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