Welche Spuren kann und sollte ein Verstorbener hinterlassen? Das neue Bestattungsrecht in Rheinland-Pfalz wirft aus pastoraler und theologischer Sicht Probleme auf. Gibt es kein Grab auf einem Friedhof, fehlt Wegbegleitern ein Abschiedsort.
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Die Liberalisierung der Bestattungsformen in Rheinland-Pfalz bewertet mancher Seelsorger im Kreisgebiet durchaus kritisch. Der katholische Pfarrer Heiko Heyer aus Hackenheim war in seiner Predigt an Allerseelen (2. November) auf die Problematik eingegangen.