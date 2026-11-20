Bestattung im Kreis Kreuznach Wenn Verstorbene keine Spuren mehr hinterlassen Josef Nürnberg 20.11.2026, 17:00 Uhr

i Seelsorger befürchten, dass durch das durch das neue Bestattungsgesetz Orte der Trauer und des Abschiedsnehmens verloren gehen. Wie wichtig solche Orte aber für Menschen sind, zeigt der katholische Friedhof Neu-Bamberg. Obwohl hier keine Beisetzungen mehr stattfinden, besuchen immer noch Menschen die dortigen Gräber. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Welche Spuren kann und sollte ein Verstorbener hinterlassen? Das neue Bestattungsrecht in Rheinland-Pfalz wirft aus pastoraler und theologischer Sicht Probleme auf. Gibt es kein Grab auf einem Friedhof, fehlt Wegbegleitern ein Abschiedsort.

Die Liberalisierung der Bestattungsformen in Rheinland-Pfalz bewertet mancher Seelsorger im Kreisgebiet durchaus kritisch. Der katholische Pfarrer Heiko Heyer aus Hackenheim war in seiner Predigt an Allerseelen (2. November) auf die Problematik eingegangen.







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