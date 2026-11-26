Unter der Erde entspannen Patienten auf Liegen und atmen die Luft des ehemaligen Bergwerks ein. Im Bad Kreuznacher Radonstollen am Naheufer wird die besondere Atmosphäre des Ortes für eine ungewöhnliche Therapie genutzt.
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Im Radonstollen ist es warm, 26 Grad herrschen hier. Auf den roten Liegen mit den gelben Decken haben es sich Patienten gemütlich gemacht. Manche schlafen, andere lesen. Was aussieht wie Wellness, ist in Wirklichkeit eine Schmerztherapie: Die Patienten atmen das seit Urzeiten im vulkanischen Rhyolith-Gestein natürlich auftretende Radon ein, das tief unten im Bergwerk gesammelt und in den Therapieraum geleitet wird.