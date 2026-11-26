Gesundheits-Check im Naheland Wenn die Luft im Bergwerk zur Therapie wird Cordula Kabasch 26.11.2026, 17:00 Uhr

i Im Radonstollen sorgen Stefanie Müller-Herzberg (vorne) und Dagmar Mees dafür, dass sich die Patienten wohlfühlen und die Therapie gut läuft. Accumeda-Geschäftsleitung Müller-Herzberg kennt die Anwendungen aus eigener Erfahrung. Cordula Kabasch

Unter der Erde entspannen Patienten auf Liegen und atmen die Luft des ehemaligen Bergwerks ein. Im Bad Kreuznacher Radonstollen am Naheufer wird die besondere Atmosphäre des Ortes für eine ungewöhnliche Therapie genutzt.

Im Radonstollen ist es warm, 26 Grad herrschen hier. Auf den roten Liegen mit den gelben Decken haben es sich Patienten gemütlich gemacht. Manche schlafen, andere lesen. Was aussieht wie Wellness, ist in Wirklichkeit eine Schmerztherapie: Die Patienten atmen das seit Urzeiten im vulkanischen Rhyolith-Gestein natürlich auftretende Radon ein, das tief unten im Bergwerk gesammelt und in den Therapieraum geleitet wird.







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