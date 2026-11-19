Eigentlich sollte ein Wasserfilm das Becken auf dem neu gestalteten Synagogenplatz in Sobernheim komplett bedecken, wenn die Anlage läuft. Doch weil Querneigung und Längsneigung von der Planung abweichen, funktioniert es nicht. Was tun?
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Das Wasserspielbecken auf dem Bad Sobernheimer Synagogenplatz ist anders geneigt als ursprünglich geplant. Ergebnis: Das Wasser, das die gesamte Fläche überspülen sollte, läuft nur am linken Rand entlang. Das übrige Becken bleibt trocken.Warum ist das so und wie lässt sich das Problem beheben?