Synagogenplatz Bad Sobernheim Welche Lösung gibt es für das Pannen-Wasserbecken? Silke Jungbluth-Sepp 19.11.2026, 18:00 Uhr

i Das Wasserbecken auf dem neu gestalteten Synagogenplatz hat eine stärkere Querneigung und eine schwächere Längsneigung als geplant. Daher fließt das Wasser nur auf einer Seite. Nun gibt es Lösungsvorschläge. Silke Jungbluth-Sepp

Eigentlich sollte ein Wasserfilm das Becken auf dem neu gestalteten Synagogenplatz in Sobernheim komplett bedecken, wenn die Anlage läuft. Doch weil Querneigung und Längsneigung von der Planung abweichen, funktioniert es nicht. Was tun?

Das Wasserspielbecken auf dem Bad Sobernheimer Synagogenplatz ist anders geneigt als ursprünglich geplant. Ergebnis: Das Wasser, das die gesamte Fläche überspülen sollte, läuft nur am linken Rand entlang. Das übrige Becken bleibt trocken.Warum ist das so und wie lässt sich das Problem beheben?







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