Genuss in Rümmelsheim Weingut Forster verwandelt sich in Straußwirtschaft Dieter Ackermann 18.04.2026, 11:45 Uhr

i Gemütlichkeit, tolles Wetter und vor allem eine exzellente Geschmacksvielfalt, prägten wie hier im Rümmelsheimer Bio-Weingut Forster, die Auftaktveranstaltung Pop-Up Straußwirtschaft von Weinland-Nahe. Dieter Ackermann

Die Pop‑Up‑Straußwirtschaft Nahe startete im Bioweingut Forster erfolgreich: Regionale Weine, Speisen und gemütliche Atmosphäre zogen zahlreiche Gäste an. Ein Auftakt voller Genuss und Entdeckungen.

Nicht nur wegen des schönen Wetters war der Saisonauftakt der „Pop-Up-Straußwirtschaft“ im Weinanbaugebiet Nahe ein voller Erfolg. Die Initiative von Weinland Nahe, bei der sich alles um einfache Dinge wie Wein, Brot, Butter, Wurst und Käse aus regionalen SooNahe-Betrieben drehte, bot exzellenten Geschmack, Genuss, Gemütlichkeit und ein tolles Ambiente.







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