Genuss in Rümmelsheim
Weingut Forster verwandelt sich in Straußwirtschaft
Gemütlichkeit, tolles Wetter und vor allem eine exzellente Geschmacksvielfalt, prägten wie hier im Rümmelsheimer Bio-Weingut For
Gemütlichkeit, tolles Wetter und vor allem eine exzellente Geschmacksvielfalt, prägten wie hier im Rümmelsheimer Bio-Weingut Forster, die Auftaktveranstaltung Pop-Up Straußwirtschaft von Weinland-Nahe.
Dieter Ackermann

Die Pop‑Up‑Straußwirtschaft Nahe startete im Bioweingut Forster erfolgreich: Regionale Weine, Speisen und gemütliche Atmosphäre zogen zahlreiche Gäste an. Ein Auftakt voller Genuss und Entdeckungen.

Lesezeit 1 Minute
Nicht nur wegen des schönen Wetters war der Saisonauftakt der „Pop-Up-Straußwirtschaft“ im Weinanbaugebiet Nahe ein voller Erfolg. Die Initiative von Weinland Nahe, bei der sich alles um einfache Dinge wie Wein, Brot, Butter, Wurst und Käse aus regionalen SooNahe-Betrieben drehte, bot exzellenten Geschmack, Genuss, Gemütlichkeit und ein tolles Ambiente.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

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