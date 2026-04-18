Die Pop‑Up‑Straußwirtschaft Nahe startete im Bioweingut Forster erfolgreich: Regionale Weine, Speisen und gemütliche Atmosphäre zogen zahlreiche Gäste an. Ein Auftakt voller Genuss und Entdeckungen.
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Nicht nur wegen des schönen Wetters war der Saisonauftakt der „Pop-Up-Straußwirtschaft“ im Weinanbaugebiet Nahe ein voller Erfolg. Die Initiative von Weinland Nahe, bei der sich alles um einfache Dinge wie Wein, Brot, Butter, Wurst und Käse aus regionalen SooNahe-Betrieben drehte, bot exzellenten Geschmack, Genuss, Gemütlichkeit und ein tolles Ambiente.