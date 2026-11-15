Das dürfte viele Bad Münsterer freuen: In diesem Jahr muss man für den Weihnachtsmarkt keinen Eintritt mehr bezahlen. Das ist eine Änderung, die sich unter der Federführung des neuen Organisators Andreas Schnorrenberger ergeben hat.
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Den Weihnachtsmarkt im Kurpark von Bad Münster am Stein wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Andreas Schnorrenberger von „Meine Stadt Bad Kreuznach“, der nach dem Veranstaltungs-Aus des Verkehrsvereins Rheingrafenstein die Durchführung des traditionellen Weihnachtsmarktes übernommen hat, erfindet zwar das Rad nicht neu, geht aber auch mit neuen Ideen an den Start.