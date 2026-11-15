Besinnliche Zeit Weihnachtsmarkt in Bad Münster: Eintritt fällt weg Josef Nürnberg 15.11.2026, 13:00 Uhr

i Das Programm während des Weihnachtsmarktes in Bad Münster am Stein findet ausschließlich in der Konzertmuschel statt, wie (von links) Anne Karweg, Marco Orben, Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse, Veranstalter Andreas Schnorrenberger und Winzer Niklas Gattung berichteten. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Das dürfte viele Bad Münsterer freuen: In diesem Jahr muss man für den Weihnachtsmarkt keinen Eintritt mehr bezahlen. Das ist eine Änderung, die sich unter der Federführung des neuen Organisators Andreas Schnorrenberger ergeben hat.

Den Weihnachtsmarkt im Kurpark von Bad Münster am Stein wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Andreas Schnorrenberger von „Meine Stadt Bad Kreuznach“, der nach dem Veranstaltungs-Aus des Verkehrsvereins Rheingrafenstein die Durchführung des traditionellen Weihnachtsmarktes übernommen hat, erfindet zwar das Rad nicht neu, geht aber auch mit neuen Ideen an den Start.







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