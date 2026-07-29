Seit dem 21. Juli fehlt von Dirk Müller jede Spur. Trotz großer Suchaktionen und Aufrufen in sozialen Netzwerken gibt es kaum Hinweise. Wo ist der 58-Jährige? Die Polizei bittet dringend um Mithilfe und hofft auf neue Erkenntnisse.

Von ihm fehlt jede Spur: Seit Dienstag, 21. Juli, gegen 10.30 Uhr wird der in Windesheim wohnende 58-jährige Mario Dirk Müller vermisst. Nach Polizeimeldung hat er am Dienstag, 21. Juli, gegen 10.30 Uhr sein Haus verlassen – und ward seitdem nicht mehr gesehen. Zuletzt wurde Müller von der Türanlage aufgezeichnet, als er das Haus betrat. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Zwei Suchaktionen, eine der Polizei, ebenso haben Freunde nach ihm gesucht, haben bislang keinen Erfolg gebracht.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich Müller in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, sodass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

So lautet die Beschreibung des Vermissten: 58 Jahre alt, circa 184 Zentimeter groß, circa 87 Kilogramm schwer, athletische Figur, graues Haar mit Ansatz von ‚Geheimratsecken‘, trägt Drei-Tage-Bart. Zum Zeitpunkt der Vermisstenmeldung war er wie folgt bekleidet: blaues T-Shirt, schwarze Fleece-Arbeitsjacke, schwarze Arbeitshose, Arbeitsschuhe, eventuell Brille.

Bislang sind trotz der großen Präsenz des Falles in den sozialen Netzwerken und den Aufrufen in der Presse erst drei Hinweise bei der Polizei eingegangen. „Obwohl durch frühes Veröffentlichen durch die Familie und Freunde in den sozialen Medien zur ‚Mitfahndung‘ aufgerufen wurde, gingen bis dato nur drei Hinweise ein, welche jedoch nicht in Zusammenhang mit Herrn Müller gebracht werden konnten. Hiervon stammte ein Hinweis aus der Region und zwei Hinweise aus anderen Bundesländern“, heißt es vonseiten der Polizei.

Sein Verschwinden bleibt ein Rätsel. Indes wird sein Umfeld nicht müde, weiterhin auf den Fall aufmerksam zu machen. „Unser Mitarbeiter und sehr guter Freund, Dirk Müller, wird seit Dienstag, 21.07.2026, vermisst. Es gibt keinerlei Informationen zu seinem Aufenthaltsort und wir alle sind sehr besorgt. Wir stehen in engem Kontakt mit seiner Familie und hoffen das Beste. Da die Situation für uns alle gerade sehr schwer ist, bitten wir euch, von weiteren Nachfragen abzusehen – auch wenn diese in bester Absicht erfolgen“, bittet ein Windesheimer Weingut, Arbeitgeber des Vermissten, via Instagram um Mithilfe.

Die Polizei fahndet öffentlich nach Dirk Müller.

Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Bad Kreuznach 0671-8811311 entgegengenommen. Außerhalb der Dienstzeiten ist die PI Bad Kreuznach unter der 0671-88110 rund um die Uhr erreichbar.