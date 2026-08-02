Geschichte an der Nahe Vom Bär zum Striptease – Kreuznachs Willi Schäfer Robert Neuber 02.08.2026, 11:00 Uhr

i Im Jules Verne-Klassiker "Der Kurier des Zaren" sprang Willy Schäfer (Rücksitz) 1956 als Double für Hauptdarsteller Curd Jürgens (Beifahrer) ein und simulierte mit seinem Bären einen Kampf. Am Steuer Jennifer Page. Archiv Steffen Kaul

Der „Bären-Willy“ ist das Thema eines Vortrags von Lokalhistoriker Steffen Kaul am Dienstag, 18. August, in der Matthäuskirche. Und da Willy Schäfer einst „Haifischbar“ und „Libelle-Bar“ führte, dürfte jeder Kreuznacher ahnen: Es wird erotisch ...

Sie mögen es schlüpfrig? Dann lesen Sie weiter. Denn es geht hier um den legendärsten Kreuznacher Luden, den anrüchigen „Bären-Willy“. Nur ganz alte Gässjer erinnern sich möglicherweise an die „Haifischbar“ in der heutigen Wormser Straße. Dort regierte Willy Schäfer, und er ließ willige Männer weibliche „Künstlerinnen“ in einer Waschbütt einseifen.







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