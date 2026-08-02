Der „Bären-Willy“ ist das Thema eines Vortrags von Lokalhistoriker Steffen Kaul am Dienstag, 18. August, in der Matthäuskirche. Und da Willy Schäfer einst „Haifischbar“ und „Libelle-Bar“ führte, dürfte jeder Kreuznacher ahnen: Es wird erotisch ...
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Sie mögen es schlüpfrig? Dann lesen Sie weiter. Denn es geht hier um den legendärsten Kreuznacher Luden, den anrüchigen „Bären-Willy“. Nur ganz alte Gässjer erinnern sich möglicherweise an die „Haifischbar“ in der heutigen Wormser Straße. Dort regierte Willy Schäfer, und er ließ willige Männer weibliche „Künstlerinnen“ in einer Waschbütt einseifen.