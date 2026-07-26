Der Kurpark von Bad Münster unter dem Rheingrafenstein bot wieder eine perfekte Kulisse für „Wein im Park“. Schon am ersten Abend war der Andrang gewaltig, und neben dem Wein überzeugte auch die Musik.
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Wieder einmal boomte „Wein im Park“, das größte Weinfest in der Nahewein-Hauptstadt Bad Kreuznach. Bei Super-Wetter kamen Tausende Weinfreunde in den Kurpark von Bad Münster am Stein, um exzellente Weine und erlesene Speisen, eingebettet in ganz unterschiedliche Musikgenres, zu genießen.