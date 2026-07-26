Wein im Park Bad Münster Volles Haus im Park unter dem Rheingrafenstein Josef Nürnberg 26.07.2026, 14:00 Uhr

i Auch Hochstätter Weinfreunde ließen es sich nicht nehmen zu "Wein im Park" unter dem Rheingrafenstein anzustoßen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Kurpark von Bad Münster unter dem Rheingrafenstein bot wieder eine perfekte Kulisse für „Wein im Park“. Schon am ersten Abend war der Andrang gewaltig, und neben dem Wein überzeugte auch die Musik.

Wieder einmal boomte „Wein im Park“, das größte Weinfest in der Nahewein-Hauptstadt Bad Kreuznach. Bei Super-Wetter kamen Tausende Weinfreunde in den Kurpark von Bad Münster am Stein, um exzellente Weine und erlesene Speisen, eingebettet in ganz unterschiedliche Musikgenres, zu genießen.







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