Wein im Park Bad Münster
Volles Haus im Park unter dem Rheingrafenstein
Auch Hochstätter Weinfreunde ließen es sich nicht nehmen zu "Wein im Park" unter dem Rheingrafenstein anzustoßen.
Auch Hochstätter Weinfreunde ließen es sich nicht nehmen zu "Wein im Park" unter dem Rheingrafenstein anzustoßen.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Kurpark von Bad Münster unter dem Rheingrafenstein bot wieder eine perfekte Kulisse für „Wein im Park“. Schon am ersten Abend war der Andrang gewaltig, und neben dem Wein überzeugte auch die Musik. 

Lesezeit 2 Minuten
Wieder einmal boomte „Wein im Park“, das größte Weinfest in der Nahewein-Hauptstadt Bad Kreuznach. Bei Super-Wetter kamen Tausende Weinfreunde in den Kurpark von Bad Münster am Stein, um exzellente Weine und erlesene Speisen, eingebettet in ganz unterschiedliche Musikgenres, zu genießen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren