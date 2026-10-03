Helferfest in Heimweiler Viele haben bei Großprojekt Gemeindehaus mit angepackt Sebastian Schmitt 03.10.2026, 06:00 Uhr

i Dankeschön an die Helfer: Mit einem kleinen Helferfest bedankte sich die Ortsgemeinde Heimweiler bei den Bürgerinnen und Bürgern, die beim Großprojekt Gemeindehaus tatkräftig mit anpacken. Sebastian Schmitt

Kaum war das Gerüst am Gebäude abgebaut, feierte Heimweiler ein kleines Helferfest. Denn das Gemeindehaus ist fertig - auch weil die Bürger tatkräftig mit angepackt hatten. Das Großprojekt beschäftigt die Gemeinde seit zehn Jahren.

Ein Dankeschön für Geleistetes und zugleich Motivation für die nächsten Aufgaben: Mit einem kleinen Helferfest hat die Ortsgemeinde Heimweiler all jene zusammengebracht, die sich in den vergangenen Monaten beim Umbau des Gemeindehauses engagiert haben.







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