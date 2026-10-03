Kaum war das Gerüst am Gebäude abgebaut, feierte Heimweiler ein kleines Helferfest. Denn das Gemeindehaus ist fertig - auch weil die Bürger tatkräftig mit angepackt hatten. Das Großprojekt beschäftigt die Gemeinde seit zehn Jahren.
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Ein Dankeschön für Geleistetes und zugleich Motivation für die nächsten Aufgaben: Mit einem kleinen Helferfest hat die Ortsgemeinde Heimweiler all jene zusammengebracht, die sich in den vergangenen Monaten beim Umbau des Gemeindehauses engagiert haben.