Wasser und Abwasser teurer VG-Werke Nahe-Glan drehen an der Gebührenschraube Silke Jungbluth-Sepp 27.11.2026, 13:00 Uhr

i Wasser und Abwasser werden sowohl im Raum Bad Sobernheim als auch für die Haushalte in und um Meisenheim im nächsten Jahr teurer. Schon wieder. Silke Jungbluth-Sepp

Es wird schon wieder teurer: 2027 müssen die VG-Werke Nahe-Glan ihre Preise für Wasser und Abwasser in der gesamten VG Nahe-Glan erhöhen. Zwar bleibt ein Preisschock wie 2026 für Bad Sobernheim aus. Aber spüren werden die Haushalte den Anstieg schon.

Während die Haushalte in und um Meisenheim 2026 recht glimpflich davongekommen waren, mussten die Bürger im Gebiet der früheren VG Bad Sobernheim sehr schmerzhafte Erhöhungen bei Wasser und Abwasserkosten hinnehmen. Im Jahr 2027 wird es nun für alle Haushalte in der gesamten Verbandsgemeinde Nahe-Glan nochmals teurer.







Artikel teilen

Artikel teilen