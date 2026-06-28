Tourismus um Bad Kreuznach
VG-Rat gibt grünes Licht für Hotel am Bonnheimer Hof
Rechts und damit nordöstlich des Bonnheimer Hofes, der als Einzelgehöft erhalten bleibt, wird der Hotelbau mit 100 Zimmern erric
Rechts und damit nordöstlich des Bonnheimer Hofes, der als Einzelgehöft erhalten bleibt, wird der Hotelbau mit 100 Zimmern errichtet werden.
Josef Nürnberg

Der Verbandsgemeinderat Bad Kreuznach muss in die schulische Infrastruktur investieren. Das betrifft zunächst Frei-Laubersheim und Feilbingert. Das geplante Hotel am Bonnheimer Hof in Hackenheim bekam vom Rat ein Okay. 

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Die Kostensteigerung für Maßnahmen bei der Erhaltung von Infrastruktur ist für die Kommunen Dauerthema. Das wurde auch an mehreren Stellen in der Sitzung des Verbandsgemeinderates deutlich, unter anderem bei den Schulbaumaßnahmen. „Die Erweiterung des Lehrerzimmers ist teuer, aber sinnvoll, wir werden zustimmen müssen.

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