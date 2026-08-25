Doe Vorbereitungen für das 48. Bad Soberheimer Innenstadtfest laufen: Ron Budschat vom HSV hat dafür das Heft des Handelns in die Hand genommen.
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Das Innenstadtfest ist seit 48 Jahren Kult, Publikumsmagnet und Straßenfeger und wird wie gewohnt mit gut einem Dutzend Vereinen am ersten Septemberwochenende an ihrem angestammten Platz auf dem felkestädtischen Marktplatz gefeiert. Weil sich die Stadt einen „schlanken Fuß macht und niemand greifbar ist“, Kapazitäten fehlen und das Veranstaltungsmanagement verwaist ist, wie Vereinsvertreter beim vorbereitenden Treffen bemängelten, hat Ron ...