Jubiläumskonzert in Rehborn Übervolles Bürgerhaus bei musikalischer Chor-Zeitreise Roswitha Kexel 17.11.2026, 14:00 Uhr

i Ein gemischter Projektchor von beachtlicher Größe samt Band präsentierte unter Leitung von Julian Franke Songs der britischen Rockband „Queen„. Das Publikum ging begeistert mit und applaudierte stehend. Roswitha Kexel

Die Stühle im neuen Rehborner Bürgerhaus reichten nicht aus, einige Zuhörer mussten im Eingangsbereich stehen, um dem Gesang und der Musik zu lauschen. Denn der MGV/Gemischter Chor Rehborn hatte nach 165 Jahren zum Jubiläumsfest geladen.

Voller Erfolg: Das neue Bürgerhaus drohte aus allen Nähten zu platzen beim Jubiläumskonzert des MGV/Gemischter Chor Rehborn. Die vorhandenen Sitzplätze an den Tischen reichten bei weitem nicht aus, weshalb weitere Stühle aus dem angrenzenden Altbau herbeigeschleppt wurden.







Artikel teilen

Artikel teilen