Die Stühle im neuen Rehborner Bürgerhaus reichten nicht aus, einige Zuhörer mussten im Eingangsbereich stehen, um dem Gesang und der Musik zu lauschen. Denn der MGV/Gemischter Chor Rehborn hatte nach 165 Jahren zum Jubiläumsfest geladen.
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Voller Erfolg: Das neue Bürgerhaus drohte aus allen Nähten zu platzen beim Jubiläumskonzert des MGV/Gemischter Chor Rehborn. Die vorhandenen Sitzplätze an den Tischen reichten bei weitem nicht aus, weshalb weitere Stühle aus dem angrenzenden Altbau herbeigeschleppt wurden.