Vorsorge-Trialog mit drei Experten in Pflegefragen im Bildungszentrum. Ein Realitäts-Check bei Pflege, Versorgung und Erbschaft. Und Vorträge über Fragen, denen sich mancher womöglich nicht stellen möchte.
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Wir müssen reden! Das ist das Motto und Fazit des „Vorsorge-Trialogs“ in Sachen Pflege im Handwerkskammer-Bildungszentrum, wo die Unternehmerfrauen um Iris Geisenheimer monatlich gesellschaftsrelevante Themen anbieten. Das Bildungszentrum war der richtige Veranstaltungsort, denn Bildung hört nicht mit Schule und Studium auf.