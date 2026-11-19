Viele Angehörige betroffen Trialog in Bad Kreuznach: Wer zahlt, wenn Pflege kommt? Armin Seibert 19.11.2026, 09:00 Uhr

i Beim Vorsorge-Trialog im Bildungszentrum Der Handwerkskammer standen (von links) Irini Langensiepen, Birgit von Heckern und Dr. Gerhart Flothow den über 40 interesssierten Zuhörern Rede und Antwort. Armin Seibert

Vorsorge-Trialog mit drei Experten in Pflegefragen im Bildungszentrum. Ein Realitäts-Check bei Pflege, Versorgung und Erbschaft. Und Vorträge über Fragen, denen sich mancher womöglich nicht stellen möchte.

Wir müssen reden! Das ist das Motto und Fazit des „Vorsorge-Trialogs“ in Sachen Pflege im Handwerkskammer-Bildungszentrum, wo die Unternehmerfrauen um Iris Geisenheimer monatlich gesellschaftsrelevante Themen anbieten. Das Bildungszentrum war der richtige Veranstaltungsort, denn Bildung hört nicht mit Schule und Studium auf.







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