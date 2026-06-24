Gäßelocher Rädchetreff
Tourer, Chopper, Gespanne und liebevolle Einzelstücke
Bei bestem Sommerwetter reihten sich die Motorräder dicht an dicht entlang der Ortsdurchfahrt von Kellenbach.
Bei bestem Sommerwetter reihten sich die Motorräder dicht an dicht entlang der Ortsdurchfahrt von Kellenbach.
Sebastian Schmitt

Es geht nicht um Lautstärke oder Tempo, sondern um Begegnung, Wiedersehen und die Freude am Motorradfahren: Das Motorradfrühstück des Gäßelocher Rädcheteams in Kellenbach zieht wieder einmal sehr viele Motorradfreunde an.

Lesezeit 1 Minute
Wenn im Kellenbachtal sonntagmorgens die ersten Motoren rollen, dauert es nicht lange, bis die Ortsdurchfahrt zur Meile für Schaulustige wird. Beim Motorradfrühstück des Gäßelocher Rädcheteams am Gemeindehaus herrschte bei bestem Sommerwetter wieder einmal Hochbetrieb.

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Oeffentlicher AnzeigerFreizeit

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