Gäßelocher Rädchetreff Tourer, Chopper, Gespanne und liebevolle Einzelstücke Sebastian Schmitt 24.06.2026, 10:00 Uhr

i Bei bestem Sommerwetter reihten sich die Motorräder dicht an dicht entlang der Ortsdurchfahrt von Kellenbach. Sebastian Schmitt

Es geht nicht um Lautstärke oder Tempo, sondern um Begegnung, Wiedersehen und die Freude am Motorradfahren: Das Motorradfrühstück des Gäßelocher Rädcheteams in Kellenbach zieht wieder einmal sehr viele Motorradfreunde an.

Wenn im Kellenbachtal sonntagmorgens die ersten Motoren rollen, dauert es nicht lange, bis die Ortsdurchfahrt zur Meile für Schaulustige wird. Beim Motorradfrühstück des Gäßelocher Rädcheteams am Gemeindehaus herrschte bei bestem Sommerwetter wieder einmal Hochbetrieb.







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