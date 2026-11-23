Im Brückenhaus von Bad Kreuznach öffnet eine exklusive Ferienwohnung ihre Türen: Historisches Fachwerk trifft auf moderne Luxusausstattung. Ein neues Juwel für Kurzurlauber und Architekturfans.
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Die Stadt ist um ein touristisches Schmuckkästchen reicher: Eine der beiden Ferienwohnungen im historischen Brückenhaus ist nach den Kriterien des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) mit fünf Sternen ausgezeichnet worden. Kriterien seien „eine erstklassige, luxuriöse Gesamtausstattung, besonders hochwertiger Wohnkomfort und ein exklusives Ambiente“, betonte Michael Vesper, Geschäftsführer der Gesundheit und Tourismus GmbH (GuT), bei der ...