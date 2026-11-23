Fünf Sterne in Bad Kreuznach Top-Auszeichnung für Ferienwohnung im Brückenhaus Rainer Gräff 23.11.2026, 06:00 Uhr

i Bei der Übergabe der Zertifizierungsurkunde im Wohnraum der Ferienwohnung: Aurelia Zöllner (von rechts, DTV/GuT), Dunja Endemann und Fabian Liesenfeld (ApartYou), OB Emanuel Letz, Miriam Rochholz (ApartYou), Michael Vesper (GuT) und Jeanette Schallihn (ApartYou) Rainer Gräff

Im Brückenhaus von Bad Kreuznach öffnet eine exklusive Ferienwohnung ihre Türen: Historisches Fachwerk trifft auf moderne Luxusausstattung. Ein neues Juwel für Kurzurlauber und Architekturfans.

Die Stadt ist um ein touristisches Schmuckkästchen reicher: Eine der beiden Ferienwohnungen im historischen Brückenhaus ist nach den Kriterien des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) mit fünf Sternen ausgezeichnet worden. Kriterien seien „eine erstklassige, luxuriöse Gesamtausstattung, besonders hochwertiger Wohnkomfort und ein exklusives Ambiente“, betonte Michael Vesper, Geschäftsführer der Gesundheit und Tourismus GmbH (GuT), bei der ...







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