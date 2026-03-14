Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Tolles aus der Wahlarena: Alles Gute zur Konfirmation! 14.03.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Politiker beschwören die Rettung des Kirner Krankenhauses – doch statt Lösungen gibt es nur leere Worte. Marian Ristow nimmt die "Konfirmationssprüche" der Spitzenkandidaten auseinander und fragt sich, was das Theater soll.

Haben Sie die Wahlarena im SWR verfolgt? Gleich zu Beginn der Sendung kam Michael Müller, bekannter Sprecher und Kopf der Bürgerinitiative „Rettet das Kirner Krankenhaus“, qua Amt erprobt im Kampf gegen Windmühlen und leere Worte, zu Wort und sprach die versammelte Riege der Spitzenkandidaten von Linke über Grüne, SPD, FDP, CDU, Freie Wähler bis zur AfD auf das Kirner Krankenhaus und seine Zukunft an.







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