Als Witwer gab sich ein Mann (59) aus der VG Langenlonsheim-Stromberg aus, der auf der Dating-Plattform Tinder eine Frau (62) kennenlernte. Die Frau überwies ihm 25.500 Euro, die er nie zurückzahlte. Nun gab es eine Berufungsverhandlung.
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Über die Plattform Tinder lernte 2021 eine heute 62-Jährige einen Mann aus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg kennen. Der 59-Jährige präsentierte sich als alleinerziehender Vater dreier Kinder, die Ehefrau sei an Krebs verstorben, manchmal sei das Geld knapp: Die hilfsbereite Frau sah keinen Grund, an dieser Darstellung zu zweifeln und überwies ihrem Chatpartner im Laufe ihrer vierjährigen Bekanntschaft rund 25.