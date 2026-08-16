Landgericht Bad Kreuznach Tinder-Schwindler gab sich als Witwer aus Christine Jäckel 16.08.2026, 17:00 Uhr

i Seine Berufung nahm der 59-jährige Angeklagte, der wegen Betrugs in 20 Fällen verurteilt worden war, im Verfahren vor dem Landgericht wieder zurück. Christine Jäckel

Als Witwer gab sich ein Mann (59) aus der VG Langenlonsheim-Stromberg aus, der auf der Dating-Plattform Tinder eine Frau (62) kennenlernte. Die Frau überwies ihm 25.500 Euro, die er nie zurückzahlte. Nun gab es eine Berufungsverhandlung.

Über die Plattform Tinder lernte 2021 eine heute 62-Jährige einen Mann aus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg kennen. Der 59-Jährige präsentierte sich als alleinerziehender Vater dreier Kinder, die Ehefrau sei an Krebs verstorben, manchmal sei das Geld knapp: Die hilfsbereite Frau sah keinen Grund, an dieser Darstellung zu zweifeln und überwies ihrem Chatpartner im Laufe ihrer vierjährigen Bekanntschaft rund 25.







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