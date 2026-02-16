Wetterpech am Rosenmontag
Tapfere Jecken trotzen in Hackenheim Wind und Regen
Hackenem Helau! Paul Gramm, Sohn von Nachteule-Chefin Marie-Claire Gramm, hatte am Mikro alles im Griff.
Marian Ristow

Hackenheim zeigte sich von seiner nasskalten Seite – doch die Narren ließen sich den Rosenmontagsumzug nicht vermiesen. Mit eisigem Wind und Regen im Gepäck bewiesen die Hackenheimer Nachteulen, was echte Fastnachtsliebe bedeutet.

Hackenheim, Ringstraße, Rosenmontag, 14.33 Uhr: Eine Schar unerschrockener Narren stemmt sich Wind und Regen entgegen – Wetterglück hatten die Hackenheimer Nachteulen an ihrem Rosenmontagsumzug wahrlich nicht. Pünktlich zum Startschuss regnete es sich ein, dazu kam eiskalter Wind.

