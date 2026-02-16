Hackenheim zeigte sich von seiner nasskalten Seite – doch die Narren ließen sich den Rosenmontagsumzug nicht vermiesen. Mit eisigem Wind und Regen im Gepäck bewiesen die Hackenheimer Nachteulen, was echte Fastnachtsliebe bedeutet.
Hackenheim, Ringstraße, Rosenmontag, 14.33 Uhr: Eine Schar unerschrockener Narren stemmt sich Wind und Regen entgegen – Wetterglück hatten die Hackenheimer Nachteulen an ihrem Rosenmontagsumzug wahrlich nicht. Pünktlich zum Startschuss regnete es sich ein, dazu kam eiskalter Wind.