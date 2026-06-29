Garten, das ist das kleine Stück Natur vor der eigenen Haustür – hier können die Besitzer richtig durchatmen und auch Besonderes schaffen. Wie besonders das zeigten Ina und Heiko Senf.
Lesezeit 1 Minute
Manchmal braucht man keine weite Reise, um in eine andere Welt abzutauchen. Am vergangenen Sonntag war in Rehborn, am Tag der offenen Gärten, genau das möglich. Wer am Grundstück von Ina und Heiko Senft vorbeikam, wusste sofort, dass es hier nicht um den typischen Vorgarten, sondern um eine echte Herzensangelegenheit geht.