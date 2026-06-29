Keine typischen Vorgärten Tag der offenen Gärten in Rehborn lädt zum Entspannen Andrea Brand 29.06.2026, 20:00 Uhr

i Heiko und Ina Senft inmitten ihres prachtvollen Gartens. Andrea Brand

Garten, das ist das kleine Stück Natur vor der eigenen Haustür – hier können die Besitzer richtig durchatmen und auch Besonderes schaffen. Wie besonders das zeigten Ina und Heiko Senf.

Manchmal braucht man keine weite Reise, um in eine andere Welt abzutauchen. Am vergangenen Sonntag war in Rehborn, am Tag der offenen Gärten, genau das möglich. Wer am Grundstück von Ina und Heiko Senft vorbeikam, wusste sofort, dass es hier nicht um den typischen Vorgarten, sondern um eine echte Herzensangelegenheit geht.







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