Ehrungen in Bad Münster Stiftung Rheingrafenstein würdigt engagierte Mitbürger Josef Nürnberg 18.11.2026, 13:00 Uhr

i Bad Münster-Ebernburgs Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (4. von rechts) zeichnete Stefan Köhl (3. von links), Raphaela Haus-Mecking (5.von links) und Dietmar Klein (2. von rechts) mit den Bürgerpreisen der Stiftung Rheingrafenstein aus. Zudem erhielt Sarah Petkauskas (6. von rechts) den Schülerpreis der Stiftung für 2026. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Wie jedes Jahr würdigt die Stiftung Rheingrafenstein ehrenamtlich engagierte Mitbürger aus Bad Münster. Einen der Bürgerpreise erhielt der frühere Bürgermeister Stefan Köhl.

Alljährlich zeichnet die Stiftung Rheingrafenstein ehrenamtlich engagierte Menschen mit einem Schüler- und drei Bürgerpreisen aus. Während der Schülerpreis an Sarah Petkauskas von der Realschule Plus am Rotenfels ging, die sich – so Laudator Martin Kirr-Opitz – mit viel Empathie in der Schulgemeinschaft engagiert und sich insbesondere der frischen Fünftklässler annimmt, gingen die Bürgerpreise an Raphaela Haus-Mecking für ihr langjähriges ...







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