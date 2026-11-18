Wie jedes Jahr würdigt die Stiftung Rheingrafenstein ehrenamtlich engagierte Mitbürger aus Bad Münster. Einen der Bürgerpreise erhielt der frühere Bürgermeister Stefan Köhl.
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Alljährlich zeichnet die Stiftung Rheingrafenstein ehrenamtlich engagierte Menschen mit einem Schüler- und drei Bürgerpreisen aus. Während der Schülerpreis an Sarah Petkauskas von der Realschule Plus am Rotenfels ging, die sich – so Laudator Martin Kirr-Opitz – mit viel Empathie in der Schulgemeinschaft engagiert und sich insbesondere der frischen Fünftklässler annimmt, gingen die Bürgerpreise an Raphaela Haus-Mecking für ihr langjähriges ...