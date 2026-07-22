Leerstand in Bad Münster Statt Sal-Großprojekts lieber drei kleinere Projekte? 22.07.2026, 13:00 Uhr

i Der obere Teil des Paracelsus-Ensembles ist auch entkernt und im Rohbau-Zustand. Robert Neuber

Wie soll es in dem Rohbau des Sal-Quartiers in Bad Münster weitergehen? Willi Kuhn als SPD-Lokalpolitiker schlägt vor, das Gesamtpaket mit seinen drei Elementen wieder aufzuschnüren, sodass es für separate Investoren einfacher zu finanzieren wäre.

Da steht nun dieser entkernte Kasten in der herrlichsten Lage der einst so stolzen Kurstadt Bad Münster: Aus dem groß gedachten Sal-Projekt inklusive hoch luxuriöser Penthouse-Wohnungen und Kita ist nichts geworden. Es wirkt traurig und bizarr: Der leere Bau entspricht vielleicht dem, wofür einst Professor Bernhard Franken stand, der das Sal-Projekt unter Applaus in Bad Münster beschrieb.







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