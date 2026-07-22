Leerstand in Bad Münster
Statt Sal-Großprojekts lieber drei kleinere Projekte?
Der obere Teil des Paracelsus-Ensembles ist auch entkernt und im Rohbau-Zustand.
Der obere Teil des Paracelsus-Ensembles ist auch entkernt und im Rohbau-Zustand.
Robert Neuber

Wie soll es in dem Rohbau des Sal-Quartiers in Bad Münster weitergehen? Willi Kuhn als SPD-Lokalpolitiker schlägt vor, das Gesamtpaket mit seinen drei Elementen wieder aufzuschnüren, sodass es für separate Investoren einfacher zu finanzieren wäre. 

Lesezeit 3 Minuten
Da steht nun dieser entkernte Kasten in der herrlichsten Lage der einst so stolzen Kurstadt Bad Münster: Aus dem groß gedachten Sal-Projekt inklusive hoch luxuriöser Penthouse-Wohnungen und Kita ist nichts geworden. Es wirkt traurig und bizarr: Der leere Bau entspricht vielleicht dem, wofür einst Professor Bernhard Franken stand, der das Sal-Projekt unter Applaus in Bad Münster beschrieb.
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