Bad Kreuznach diskutiert: Soll Oberbürgermeister Emanuel Letz zur Halbzeit seiner Amtszeit mehr Geld erhalten? Der Stadtrat entscheidet über eine Gehaltserhöhung von fast 600 Euro – dass alle das gut finden, ist eher unwahrscheinlich.
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Am Donnerstag tagt der Bad Kreuznacher Stadtrat um 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses am Kornmarkt. Dann wird es nicht um die Einstellung des neuen Geschäftsführers von Stadtwerken und BGK gehen, die im nicht öffentlichen Teil klar gemacht werden soll, auch wird der neue Beigeordnete Mirko Helmut Kohl (CDU) zu Beginn der Sitzung vereidigt.