Sperrung des Rheingrafensteins
Stadt Bad Kreuznach beruft sich auf Verkehrssicherung
Geht die Sonne über dem Rheingrafenstein nun unter? Die Verkehrssicherung sorgt in der Stadt für Bedenken, was eine Übernahme de
Geht die Sonne über dem Rheingrafenstein nun unter? Die Verkehrssicherung sorgt in der Stadt für Bedenken, was eine Übernahme des Rheingrafensteins als Eigentum betrifft.
Robert Neuber

Dass die Stadt Bad Kreuznach den Vertrag mit der Familie Salm zur Nutzung des Rheingrafensteins aufgibt, habe nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun, sondern mit zu klärenden Fragen der Verkehrssicherung – so eine Stellungnahme der Stadt.

Lesezeit 1 Minute
In einer städtischen Stellungnahme zur Sperrung des Zugangs zum Rheingrafenstein heißt es, die Stadt „bedauert die bevorstehende Sperrung des Zugangs zum Rheingrafenstein ausdrücklich“. Der Schritt erfolge „nicht aus mangelnder Wertschätzung für das bedeutende Kultur- und Landschaftsdenkmal, sondern aus Gründen der Verkehrssicherung und der ungeklärten künftigen Sanierungs- und Unterhaltungskosten.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren