Sperrung des Rheingrafensteins Stadt Bad Kreuznach beruft sich auf Verkehrssicherung Robert Neuber 13.04.2026, 09:00 Uhr

i Geht die Sonne über dem Rheingrafenstein nun unter? Die Verkehrssicherung sorgt in der Stadt für Bedenken, was eine Übernahme des Rheingrafensteins als Eigentum betrifft. Robert Neuber

Dass die Stadt Bad Kreuznach den Vertrag mit der Familie Salm zur Nutzung des Rheingrafensteins aufgibt, habe nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun, sondern mit zu klärenden Fragen der Verkehrssicherung – so eine Stellungnahme der Stadt.

In einer städtischen Stellungnahme zur Sperrung des Zugangs zum Rheingrafenstein heißt es, die Stadt „bedauert die bevorstehende Sperrung des Zugangs zum Rheingrafenstein ausdrücklich“. Der Schritt erfolge „nicht aus mangelnder Wertschätzung für das bedeutende Kultur- und Landschaftsdenkmal, sondern aus Gründen der Verkehrssicherung und der ungeklärten künftigen Sanierungs- und Unterhaltungskosten.







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