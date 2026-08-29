Antrag läuft seit Freitag Sorge im Kurviertel: Café Wahl muss in Insolvenz Norbert Krupp 29.08.2026, 12:02 Uhr

i Das traditionsreiche Café Wahl in der Kurhausstraße steht vor ungewisser Zukunft nach Insolvenzantrag. Marian Ristow

Das traditionsreiche Café Wahl steht nach einem Insolvenzantrag auf der Kippe. Der junge Konditormeister Eric Mahlich kämpft um den Erhalt – die Rettung hängt nun von Investoren ab.

Die Zukunft der traditionsreichen und beliebten Konditorei Café Wahl GmbH ist ungewiss. Gegen das 1887 gegründete Haus in der Kurhausstraße 19, mitten im Kurgebiet der Stadt, wurde am Freitag Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte das Gericht den Rechtsanwalt Ingo Grünewald, einen Fachanwalt für Insolvenzrecht.







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