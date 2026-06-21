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Sommerfest: Landesvater empfiehlt Blick nach Südwesten
Der neue Landesvater Gordon Schnieder wurde von Landrätin Bettina Dickes, Landrat Miroslaw Kowalski und Stefan Langenfeld (links
Der neue Landesvater Gordon Schnieder wurde von Landrätin Bettina Dickes, Landrat Miroslaw Kowalski und Stefan Langenfeld (links) in Empfang genommen.
Rainer Gräff

Sehen und gesehen werden, netzwerken und genießen: All das bot das traditionsreiche Sommerfest der Wirtschaft im Garten der Römervilla in Bad Kreuznach. Diesmal ging es ob der hohen sommerlichen Temperaturen sehr heiß her.

Lesezeit 2 Minuten
Selten ging es so heiß her beim traditionsreichen Sommerfest der Wirtschaft im Garten der Römerhalle in Bad Kreuznach. Ob der großen Hitze mit mehr als 35 Grad war zunächst Wasser das gefragteste Getränk. Strohhüte aller Art waren bei den Herren angesagt, während bei den Damen der Trend zur modischen Kopfbedeckung gegenüber früher deutlich nachgelassen hat.

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