Pläne für Gesundheitszentrum So soll Ärztehaus Kirns medizinische Versorgung stärken Sebastian Schmitt 27.11.2026, 11:00 Uhr

i Am Mittwochnachmittag wurden im Kirner Rathaus die Pläne für das neue Ärztehaus vorgestellt. Sebastian Schmitt

Das ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung der medizinischen Versorgung: In Kirn entsteht ein modernes Ärzte- und Gesundheitszentrum. Bis Ende Februar 2027 soll der entsprechende Bauantrag kommen.

Im Baugebiet „Im Herrschaftlichen Garten“ in Kirn schreitet die bauliche Entwicklung mit großen Schritten voran. Neben weiteren Wohngebäuden und einer neuen Rettungswache soll dort ein modernes Ärzte- und Gesundheitszentrum entstehen, das verschiedene medizinische Fachrichtungen und Gesundheitsdienstleistungen unter einem Dach vereint.







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