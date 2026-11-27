Das ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung der medizinischen Versorgung: In Kirn entsteht ein modernes Ärzte- und Gesundheitszentrum. Bis Ende Februar 2027 soll der entsprechende Bauantrag kommen.
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Im Baugebiet „Im Herrschaftlichen Garten“ in Kirn schreitet die bauliche Entwicklung mit großen Schritten voran. Neben weiteren Wohngebäuden und einer neuen Rettungswache soll dort ein modernes Ärzte- und Gesundheitszentrum entstehen, das verschiedene medizinische Fachrichtungen und Gesundheitsdienstleistungen unter einem Dach vereint.