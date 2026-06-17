Bilanz in Kirn Simona erwartet für 2026 eine Umsatzsteigerung Norbert Krupp 17.06.2026, 06:00 Uhr

i Die Simona AG – hier das Werk II und das Technologiezentrum in der Sulzbacher Straße – ist der größte Arbeitgeber in Kirn. Norbert Krupp

In der Hauptversammlung des Kirner Kunststoffspezialisten informierte Vorstandsvorsitzender Matthias Schönberg über relativ gute Einstiegsmonate im laufenden Jahr. Das Jahr 2025 wurde stabil in Höhe des Vorjahres abgeschlossen.

Die Simona AG, die derzeit 654 Mitarbeitende am Standort Kirn beschäftigt, zahlt für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,75 Euro pro Aktie, genau wie im Vorjahr. Bei insgesamt sechs Millionen Aktien müssen dafür 10,5 Millionen Euro verwendet werden, gut ein Drittel des Bilanzgewinns von 30,37 Millionen Euro.







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