Mehr Schutz im Freibad Kirn
Sicherheitskontrollen im Jahnbad bewähren sich
Präsenz am Beckenrand: Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes SeCom behält das Geschehen im gut besuchten Kirner Freibad aufmer
Präsenz am Beckenrand: Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes SeCom behält das Geschehen im gut besuchten Kirner Freibad aufmerksam im Blick.
Sebastian Schmitt

Taschenkontrollen am Eingang bringen spürbar mehr Sicherheit ins Kirner Jahnbad. Familien atmen auf, der Badebetrieb bleibt entspannt. Erfahren Sie, wie die Maßnahmen den Alltag verändern.

Lesezeit 2 Minuten
Sonne, wolkenloser Himmel und Temperaturen um 30 Grad lockten am Wochenende zahlreiche Besucher ins Kirner Jahnbad. Trotz des guten Andrangs blieb es nach Beobachtung vor Ort ruhig, geordnet und friedlich. Einen wichtigen Anteil daran dürften die sichtbaren Kontrollen am Eingang gehabt haben.
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