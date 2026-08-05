Staatsanwaltschaft Kreuznach
Sexualdelikte sind auf hohem Niveau
Sexueller Missbrauch von Kindern - diese Fälle beschäftigen das Landgericht Bad Kreuznach nicht selten. Laut Staatsanwaltschaft
Sexueller Missbrauch von Kindern - diese Fälle beschäftigen das Landgericht Bad Kreuznach nicht selten. Laut Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach gibt es bei Kinderpornografie steigende Zahlen.
Andreas Nitsch

Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen beschäftigt allzu oft  Staatsanwaltschaft und Landgericht Bad Kreuznach. Steigende Zahlen gibt es bei Kinderpornografie. Die Justiz hat für die Opfer in den Prozessen einige schützende Regelungen.

Lesezeit 2 Minuten
Aktuell muss sich die Jugendkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach mit einem Fall des sexuellen Missbrauchs eines Kindes durch dessen leiblichen Vater beschäftigen. Der Angeklagte aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim hat bereits die Übergriffe an seiner anfangs 12-jährigen Tochter aus einem außerehelichen Verhältnis eingeräumt.
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