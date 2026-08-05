Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen beschäftigt allzu oft Staatsanwaltschaft und Landgericht Bad Kreuznach. Steigende Zahlen gibt es bei Kinderpornografie. Die Justiz hat für die Opfer in den Prozessen einige schützende Regelungen.
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Aktuell muss sich die Jugendkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach mit einem Fall des sexuellen Missbrauchs eines Kindes durch dessen leiblichen Vater beschäftigen. Der Angeklagte aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim hat bereits die Übergriffe an seiner anfangs 12-jährigen Tochter aus einem außerehelichen Verhältnis eingeräumt.