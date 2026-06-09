Gaffer behindern Retter
Senior kippt in Bad Kreuznach betrunken vom Roller
Schwere Verletzungen zog sich ein 71-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall auf der Alten Nahebrücke in Bad Kreuznach zu. Sy
Schwere Verletzungen zog sich ein 71-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall auf der Alten Nahebrücke in Bad Kreuznach zu. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa
Jens Büttner/dpa. dpa

E‑Scooter-Sturz auf der Alten Nahebrücke: Ein Mann wird schwer verletzt, die Ursache ist noch ungeklärt. Rettungskräfte wurden bei den Maßnahmen wiederholt durch Schaulustige behindert.

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Am Montag, 8. Juni, kam es gegen 20.50 Uhr auf der Alten Nahebrücke in der Bad Kreuznacher Altstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem Beteiligten. Nach bisherigen Ermittlungen stürzte ein 71-jähriger Fahrer eines E-Scooters ohne Fremdeinwirkung und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

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