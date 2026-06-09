Gaffer behindern Retter Senior kippt in Bad Kreuznach betrunken vom Roller 09.06.2026, 09:15 Uhr

i Schwere Verletzungen zog sich ein 71-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall auf der Alten Nahebrücke in Bad Kreuznach zu. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa Jens Büttner/dpa. dpa

E‑Scooter-Sturz auf der Alten Nahebrücke: Ein Mann wird schwer verletzt, die Ursache ist noch ungeklärt. Rettungskräfte wurden bei den Maßnahmen wiederholt durch Schaulustige behindert.

Am Montag, 8. Juni, kam es gegen 20.50 Uhr auf der Alten Nahebrücke in der Bad Kreuznacher Altstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem Beteiligten. Nach bisherigen Ermittlungen stürzte ein 71-jähriger Fahrer eines E-Scooters ohne Fremdeinwirkung und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.







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