VG Bad Kreuznach prüft Miete Schulcontainer für Frei-Laubersheim kaufen oder mieten? Josef Nürnberg 28.11.2026, 12:00 Uhr

i Aufgrund der zu erwartenden Schülerzahlen werden die bestehenden Klassencontainer der Grundschule Frei-Laubersheim aufgestockt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Grundschule in Frei‑Laubersheim braucht mehr Raum. Zwei Container sollen Raum für Ganztagsbetreuung und einen Fachraum schaffen – die VG prüft bis Dezember, ob Kauf oder Miete die bessere Lösung ist.

Zwar dürfte die Schülerzahl der Grundschule Frei-Laubersheim kaum steigen, dennoch soll die angespannte Raumsituation durch die Anschaffung zweier Schulcontainer entschärft werden. Laut dem Schulamt der VG fehlen der Schule in den kommenden sechs Jahren ein Raum für die Ganztagsbetreuung und ein Fachraum.







Artikel teilen

Artikel teilen