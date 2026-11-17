Tipps für den Nahe-Herbst Satanas, nun hast du genug geschnarcht Robert Neuber 17.11.2026, 15:00 Uhr

i Wir haben den Teufel verjagt und es uns auf seinem Bett am Welschberg gemütlich gemacht. Robert Neuber

Bevor Nikolaus und Weihnachtsmann die Regentschaft übernehmen, sollte man die Kinder noch einmal auf abenteuerliche Wandertour ins Schlafzimmer des Teufels führen. Das liegt an einem geheimen Platz am Waldböckelheimer Welschberg. Wandertipp!

O du geneigter Leser dieser Worte, hier ist die Weisheit: Es gibt keine Offenbarung, was die Wege zum Refugium des aus der Erde gestiegenen Bösen angeht. Die schlauen Waldböckelheimer haben nämlich keine Beschilderung zum „Deibel“ vorgenommen, und so ist unser heutiger Wandertipp eine echte Geheimnummer.







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