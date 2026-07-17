Wie sind Kliniken gewappnet?
Rekordhitze füllt die Notaufnahmen in Bad Kreuznach
Die Kreuznacher Diakonie hat mehr Wasserflaschen geordert als sonst. Die Kliniken sind deutlich stärker ausgelastet als in frühe
Die Kreuznacher Diakonie hat mehr Wasserflaschen geordert als sonst. Die Kliniken sind deutlich stärker ausgelastet als in früheren Sommern.
Sandra Beck

Die Hitzewelle hat zu vollen Notaufnahmen in den Kreuznacher Krankenhäusern geführt. Teils wurden Patienten mit ernsten, sogar lebensbedrohlichen Krankheiten eingeliefert. Was machen die Diakonie Kliniken, um der Hitze zu trotzen?

Lesezeit 3 Minuten
Die Hitzewelle schlägt vor allem in den beiden Krankenhäusern der Diakonie Kliniken an den Standorten Ring- und Mühlenstraße zu. Wie schützt die Diakonie Patienten und Mitarbeiter? Wir fragten nach.1 Wie wirkt sich die Hitzewelle auf die Zahl der Patienten in den Kliniken und in der Notaufnahme aus?
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