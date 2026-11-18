Loch im Kreuznacher Kreis-Etat Rekord-Defizit: Kreis steht mit 45 Millionen im Minus Cordula Kabasch 18.11.2026, 14:00 Uhr

i Das Loch im Kreishaushalt wird von Jahr zu Jahr größer. Besonders die Eingliederungshilfen belasten den Etat. Landrätin Bettina Dickes teilte mit, dass es keinen Landkreis in Rheinland-Pfalz ohne Neuverschuldung gebe. Markus Kilian

Spart der Kreis Bad Kreuznach zu wenig? Da widerspricht Kämmerer Daniel Bauer deutlich. Im Kreisausschuss stellte er den vorläufigen Haushaltsentwurf 2027 vor – mit einem neuen Rekord-Defizit. Der Handlungsspielraum sei mehr als eng.

Das Defizit im Kreishaushalt 2027 erreicht eine nie da gewesene Größe: Nun sind es 45,29 Millionen Euro. Das kündigte Kämmerer Daniel Bauer im Kreisausschuss bei der Vorstellung der wesentlichen Eckdaten an. „An den Ursachen der weiteren Verschuldung hat sich nichts verändert“, fasste er zusammen.







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