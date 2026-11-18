Spart der Kreis Bad Kreuznach zu wenig? Da widerspricht Kämmerer Daniel Bauer deutlich. Im Kreisausschuss stellte er den vorläufigen Haushaltsentwurf 2027 vor – mit einem neuen Rekord-Defizit. Der Handlungsspielraum sei mehr als eng.
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Das Defizit im Kreishaushalt 2027 erreicht eine nie da gewesene Größe: Nun sind es 45,29 Millionen Euro. Das kündigte Kämmerer Daniel Bauer im Kreisausschuss bei der Vorstellung der wesentlichen Eckdaten an. „An den Ursachen der weiteren Verschuldung hat sich nichts verändert“, fasste er zusammen.