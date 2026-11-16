Der bekannte TV-Wissenschaftler Ranga Yogeshwar war auf Einladung der Bittmann-Stiftung zu enem Vortrag in Meisenheim. Er wies auf Chancen und Risiken ökonomischer Veränderungen hin, auch im Nachgang der Corona-Krise.
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Interessant, spannend, unterhaltsam – so kann man den Vortrag von Professor Ranga Yogeshwar in der PSG-Aula überschreiben. Die Bittmann Stiftung hatte zu diesem Blick in die Zukunft mit dem Wissenschaftsjournalisten und TV-Moderator eingeladen, der dem „Irrtum der Untergangspropheten“ mit Zuversicht und wissenschaftlichen Erkenntnissen begegnet.