Vortrag für Bittmann-Stiftung Ranga Yogeshwar warnt vor Untergangsstimmung Roswitha Kexel 16.11.2026, 06:00 Uhr

i Der Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar referierte auf Einladung der Bittmann Stiftung in der Aula des Paul-Schneider-Gymnasiums Meisenheim zum Thema „Der Irrtum der Untergangspropheten“ und bezog dabei auch die Meinung des Publikums mit ein. Roswitha Kexel

Der bekannte TV-Wissenschaftler Ranga Yogeshwar war auf Einladung der Bittmann-Stiftung zu enem Vortrag in Meisenheim. Er wies auf Chancen und Risiken ökonomischer Veränderungen hin, auch im Nachgang der Corona-Krise.

Interessant, spannend, unterhaltsam – so kann man den Vortrag von Professor Ranga Yogeshwar in der PSG-Aula überschreiben. Die Bittmann Stiftung hatte zu diesem Blick in die Zukunft mit dem Wissenschaftsjournalisten und TV-Moderator eingeladen, der dem „Irrtum der Untergangspropheten“ mit Zuversicht und wissenschaftlichen Erkenntnissen begegnet.







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