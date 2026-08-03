Raderlebnistag VG Rüdesheim Pedalierend auf der früheren Kleinbahntrasse Christine Jäckel 03.08.2026, 14:00 Uhr

i Bürgermeister Markus Lüttger (Mitte, weißes T-Shirt) begrüßte zur Eröffnung des Raderlebnistages in Weinsheim auch Landrätin Bettina Dickes (rechts, weiße Shorts). Christine Jäckel

Über die historische und in diesem Jahr Jubiläum feiernde Kleinbahntrasse führte die 24. Ausgabe des Raderlebnistags in der Verbandsgemeinde Rüdesheim, die 60.000 Euro in die Verbesserung von Abschnitten des Radwegs investiert hat.

Im Ellerbachtal bei der Weinsheimer Feuerwehr lag in diesem Jahr der offizielle Startpunkt beim Raderlebnistag. Der 34 Kilometer lange Radrundweg, der größtenteils auf der ehemaligen Kleinbahntrasse verläuft, bietet viel landschaftliche Abwechslung von den Tälern bis hinauf in den Soonwald.







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