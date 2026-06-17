Ausstellung in Spabrücken
Oldtimer-Raritäten aus der ganzen Welt mit viel Musik 
Am Sonntag, 21. Juni, ab 11.30 Uhr wird die Vogelwiese am Soonwaldrand in Spabrücken zum Treffpunkt für Oldtimer- und Musikfans.
Am Sonntag, 21. Juni, ab 11.30 Uhr wird die Vogelwiese am Soonwaldrand in Spabrücken zum Treffpunkt für Oldtimer- und Musikfans.
Michael Zimmermann

Musik und Oldtimer – das passt ganz offenbar: So heißt es am 21. Juni an der Soonwaldhalle in Spabrücken wieder „Music meets Classic Cars“. Oldtimerfans kommen dabei voll auf ihre Kosten.

Lesezeit 1 Minute
Für eine Ausfahrt in den in sommerlich frisches Grün getauchten Soonwald bietet sich am Sonntag, 21. Juni, ab 11.30 Uhr das Oldtimertreffen „Music meets Classic Cars“ an. An der Soonwaldhalle lädt das Soonwaldorchester Spabrücken (SOS) wieder zu dem beliebten Stelldichein für Musikfreunde und Oldtimerfans ein.

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