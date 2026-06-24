Nacht voller Feueralarme Non-stop-Einsätze für die Bad Kreuznacher Feuerwehr 24.06.2026, 08:53 Uhr

i In Flammen standen Mülltonnen an der Ecke Römerstraße/Ecke Hasengasse. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Drei Feueralarme innerhalb weniger Stunden halten die Bad Kreuznacher Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch in Atem.

Kurz vor Mitternacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach am Dienstag, 23. Juni, zu einem Kartonagenbrand in die Kreuzstraße/Ecke Mannheimer Straße alarmiert. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten nahmen einen Feuerlöscher vor und hatten die Kartonagen vom Gebäude weggeräumt, um ein Übergreifen zu verhindern.







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