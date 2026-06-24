Nacht voller Feueralarme
Non-stop-Einsätze für die Bad Kreuznacher Feuerwehr
In Flammen standen Mülltonnen an der Ecke Römerstraße/Ecke Hasengasse.
In Flammen standen Mülltonnen an der Ecke Römerstraße/Ecke Hasengasse.
Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Drei Feueralarme innerhalb weniger Stunden halten die Bad Kreuznacher Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch in Atem.

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Kurz vor Mitternacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach am Dienstag, 23. Juni, zu einem Kartonagenbrand in die Kreuzstraße/Ecke Mannheimer Straße alarmiert. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten nahmen einen Feuerlöscher vor und hatten die Kartonagen vom Gebäude weggeräumt, um ein Übergreifen zu verhindern.

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