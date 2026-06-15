Roman „Umlaufbahnen“ im Fokus Neues Kunstprojekt: „Bad Kreuznach liest ein Buch“ Claudia Römer 15.06.2026, 11:00 Uhr

i Anja Schneider, Buchhändlerin aus Leidenschaft, ist stets auf der Suche nach Neuem. Mit ihrem jüngsten Projekt "Bad Kreuznach liest ein Buch" eröffnet sie jedem Bücherfreund Begegnungen der besonderen Art. Ein großes Dankeschön gebührt dabei ihren beiden Mitarbeitern Kristina Kneuer und Leander Sesterhenn, der Stadt Bad Kreuznach, den beiden Sponsoren Sparkasse Rhein-Nahe und Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück und ihrem Team aus buch-affinen Menschen. Claudia Römer

Lesen einmal anders – mit vielen Facetten: Rund um den Roman „Umlaufbahnen“ von Samantha Harvey hat Buchhändlerin Anka Schneider ein Kunstprojekt initiiert: „Bad Kreuznach liest ein Buch.“

Eine Stadt, ein Roman, multiple Ansichten: Mit „Bad Kreuznach liest ein Buch“ startet vom 9. September bis zum 25. Oktober ein neues Kulturprojekt, das sowohl Literatur als auch Wissenschaft, Natur und Kunst umfasst. Initiatorin ist Buchhändlerin Anja Schneider von der „Leseratte“, und im Fokus verschiedenster Veranstaltungen steht das 2024 mit dem Booker Prize ausgezeichnete Werk „Umlaufbahnen“ von Samantha Harvey.







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