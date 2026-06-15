Lesen einmal anders – mit vielen Facetten: Rund um den Roman „Umlaufbahnen“ von Samantha Harvey hat Buchhändlerin Anka Schneider ein Kunstprojekt initiiert: „Bad Kreuznach liest ein Buch.“
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Eine Stadt, ein Roman, multiple Ansichten: Mit „Bad Kreuznach liest ein Buch“ startet vom 9. September bis zum 25. Oktober ein neues Kulturprojekt, das sowohl Literatur als auch Wissenschaft, Natur und Kunst umfasst. Initiatorin ist Buchhändlerin Anja Schneider von der „Leseratte“, und im Fokus verschiedenster Veranstaltungen steht das 2024 mit dem Booker Prize ausgezeichnete Werk „Umlaufbahnen“ von Samantha Harvey.