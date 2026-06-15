Stefan Pallesch sei Dank Neue Küche im Jugendzentrum „Die Mühle“ eingeweiht Josef Nürnberg 15.06.2026, 08:00 Uhr

Frischer Wind in der Mühle: Das Jugendzentrum bekommt moderne Räume und setzt auf Kochprojekte, um Jugendlichen Alltagskompetenzen und gesunde Ernährung zu vermitteln. Lokales Engagement trägt zur Umsetzung bei.

Dank der Unterstützung durch Küche Creativ aus Bad Kreuznach konnte im Jugend- und Kooperationszentrum „Die Mühle“ eine neue Küche eingebaut werden. Sie bietet einen echten Mehrwert für Kochprojekte mit Jugendlichen“, informierte Vanessa Berg, Leiterin des Jugend- und Kooperationszentrums, bei der Vorstellung der fertig eingebauten Küche in Anwesenheit von Stadtjugend-Dezernent Mirko Helmut Kohl gegenüber Stefan Pallesch, Geschäftsführer von ...







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