Frischer Wind in der Mühle: Das Jugendzentrum bekommt moderne Räume und setzt auf Kochprojekte, um Jugendlichen Alltagskompetenzen und gesunde Ernährung zu vermitteln. Lokales Engagement trägt zur Umsetzung bei.
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Dank der Unterstützung durch Küche Creativ aus Bad Kreuznach konnte im Jugend- und Kooperationszentrum „Die Mühle“ eine neue Küche eingebaut werden. Sie bietet einen echten Mehrwert für Kochprojekte mit Jugendlichen“, informierte Vanessa Berg, Leiterin des Jugend- und Kooperationszentrums, bei der Vorstellung der fertig eingebauten Küche in Anwesenheit von Stadtjugend-Dezernent Mirko Helmut Kohl gegenüber Stefan Pallesch, Geschäftsführer von ...