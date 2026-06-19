Teilabriss der Römersmühle
Neue Chance für den Hahnenbachtal-Radweg?
Der linke Teil der ehemaligen Römersmühle an der L182 musste aus Sicherheitsgründen abgerissen werden.
Der linke Teil der ehemaligen Römersmühle an der L182 musste aus Sicherheitsgründen abgerissen werden.
Sebastian Schmitt

Ein Stück Geschichte verschwindet: Ein Teil der Römersmühle zwischen Kirn-Kallenfels und Hahnenbach weicht dem Fortschritt. Doch was bedeutet der Teilabriss für den lange geplanten Radweg durchs Tal? Die Ortsgemeinde sieht jetzt eine Chance.

Lesezeit 1 Minute
An der L182 zwischen Kirn-Kallenfels und Hahnenbach ist in diesen Tagen ein Stück alter Talgeschichte verschwunden: Der linke, geschädigte Teil der ehemaligen Römersmühle musste aus Sicherheitsgründen abgerissen werden. Für Ortsbürgermeister Matthias Vier ist der Abriss deshalb nicht nur ein Verlust alter Bausubstanz, sondern möglicherweise auch ein neuer Ansatzpunkt.

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