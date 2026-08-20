Noch ein Tag bis zum Jahrmarkt
Naheweinkönigin mit Willy Brandt auf dem Jahrmarkt
Naheweinkönigin Waltraud Beuscher (3. v. rechts) mit Willy Brandt (2. v. rechts), Bürgermeister Hans Schumm (2. v. links) und Ob
Naheweinkönigin Waltraud Beuscher (3. v. rechts) mit Willy Brandt (2. v. rechts), Bürgermeister Hans Schumm (2. v. links) und Oberbürgermeister Gerhard Muhs (links) 1965 auf dem Kreuznacher Jahrmarkt
Heft 175 Jahre Jahrmarkt/Freundeskreis Kreuznacher Jahrmarkt

Waltraud Beuscher hat als Naheweinkönigin viel gesehen und erlebt. So trifft sie 1965 Willy Brandt, der auf seiner Wahlkampftour dem Kreuznacher Jahrmarkt einen Besuch abstattete. 

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Als Waltraud Beuscher 1963 zur Naheweinkönigin gewählt wird, kann sie wohl kaum überblicken, wie einschneidend das für ihr weiteres Leben sein wird. Durch ihre neue Position und über die Jahre lernt sie Land und Leute kennen.1965 begegnet sie Willy Brandt, der auf seiner Wahlkampftour dem Kreuznacher Volksfest einen Besuch abstattet.
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