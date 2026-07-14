Gefahr in Kirn gebannt Nach Brand: Gefährliche Dachpartien wurden gesichert Sebastian Schmitt 14.07.2026, 15:56 Uhr

i Deutlich sichtbar sind die schweren Brandschäden am Dach des Wohnhauses in der Dhauner Straße. Lose Ziegel und weitere Gebäudeteile machten am Mittwoch erneute Sicherungsarbeiten notwendig. Sebastian Schmitt

Trotz erloschenem Feuer bleibt die Brandruine in der Dhauner Straße gefährlich. Feuerwehr und Bauamt entfernten lose Dachteile, die Straße war gesperrt. Wie es mit dem Haus weitergeht, ist noch offen.

Nur wenige Tage nach dem verheerenden Brand in der Dhauner Straße hat die schwer beschädigte Brandruine erneut einen Einsatz ausgelöst. Am Dienstag gegen 11.30 Uhr waren Kai Euler vom Kreisbauamt Bad Kreuznach und Polizeibeamter Frank Nickel vor Ort. Noch bevor sie sich dem Gebäude näherten, fiel ihnen auf, dass Dachziegel und kleinere Teile auf die befahrene Dhauner Straße gefallen waren.







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