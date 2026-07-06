Nach Großbrand in Traisen
Munition bei Nachlöscharbeiten entdeckt
Im verbrannten Hangbereich kamen mehrere verdächtige Fundstücke zum Vorschein.
Im verbrannten Hangbereich kamen mehrere verdächtige Fundstücke zum Vorschein.
Sebastian Schmitt

Christoph Dillmann von der Feuerwehr Oberhausen bei Kirn hat bei den Nachlöscharbeiten im Wald bei Traisen Funde gemacht, bei denen es sich wahrscheinlich um Munition handelt. Der Kampfmittelräumdienst hat die Fundstücke abgeholt.

Lesezeit 1 Minute
Bei den Nachlöscharbeiten im vom Waldbrand betroffenen Hangbereich hat Christoph Dillmann von der Feuerwehr Oberhausen bei Kirn gleich mehrfach mutmaßliche Munition entdeckt. Die Fundstücke lagen nach seinen Angaben in dem verbrannten Abschnitt, in dem zuvor gefährliche Bäume beseitigt und Glutnester kontrolliert wurden.
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