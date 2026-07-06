Nach Großbrand in Traisen Munition bei Nachlöscharbeiten entdeckt 06.07.2026, 10:00 Uhr

i Im verbrannten Hangbereich kamen mehrere verdächtige Fundstücke zum Vorschein. Sebastian Schmitt

Christoph Dillmann von der Feuerwehr Oberhausen bei Kirn hat bei den Nachlöscharbeiten im Wald bei Traisen Funde gemacht, bei denen es sich wahrscheinlich um Munition handelt. Der Kampfmittelräumdienst hat die Fundstücke abgeholt.

Bei den Nachlöscharbeiten im vom Waldbrand betroffenen Hangbereich hat Christoph Dillmann von der Feuerwehr Oberhausen bei Kirn gleich mehrfach mutmaßliche Munition entdeckt. Die Fundstücke lagen nach seinen Angaben in dem verbrannten Abschnitt, in dem zuvor gefährliche Bäume beseitigt und Glutnester kontrolliert wurden.







Artikel teilen

Artikel teilen