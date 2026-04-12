In Bad Münster-Ebernburg
MKG kann sich weitere Auflage der Osterwiese vorstellen
Auch wenn das Osterwetter eher durchwachsen war, Familien zog die Osterwiese der Münsterer Karneval Gemeinschaft dennoch an.
Auch wenn das Osterwetter eher durchwachsen war, Familien zog die Osterwiese der Münsterer Karneval Gemeinschaft dennoch an.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Nach dem Aus des Verkehrsvereins Rheingrafenstein als Veranstalter des Familienfestes war die Münsterer Karneval Gemeinschaft (MKG) in die Bresche gesprungen. Eine weitere Auflage 2027 durch die MKG ist zumindest nicht unwahrscheinlich.

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Großes Lob gab es nach der erfolgreichen Osterwiese für die Münsterer Karneval Gemeinschaft (MKG) um Präsidentin Sarah Mittendorf. Nach dem Aus des Verkehrsvereins Rheingrafenstein als Veranstalter des Familienfestes war die MKG in die Bresche gesprungen und zog ihrerseits eine Osterwiese auf.

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