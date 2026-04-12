Nach dem Aus des Verkehrsvereins Rheingrafenstein als Veranstalter des Familienfestes war die Münsterer Karneval Gemeinschaft (MKG) in die Bresche gesprungen. Eine weitere Auflage 2027 durch die MKG ist zumindest nicht unwahrscheinlich.
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Großes Lob gab es nach der erfolgreichen Osterwiese für die Münsterer Karneval Gemeinschaft (MKG) um Präsidentin Sarah Mittendorf. Nach dem Aus des Verkehrsvereins Rheingrafenstein als Veranstalter des Familienfestes war die MKG in die Bresche gesprungen und zog ihrerseits eine Osterwiese auf.