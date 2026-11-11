Solarparkplanung Kirner-Land Mit wirren Zahlen lässt sich nicht gut steuern Robert Neuber 11.11.2026, 07:00 Uhr

i Vorsicht, Risiko: Mit der Energiewende kann auch der politische Blitz einschlagen ... Hier die Anlage am Nickelhof über Hochstetten-Dhaun. Robert Neuber

Die Planung der Photovoltaikanlagen in der Verbandsgemeinde Kirner Land soll am Mittwoch, 25. November, in einer Einwohnerversammlung erneut besprochen werden. Die Datengrundlage, so die Kritiker, müsse allerdings korrigiert werden.

Die landwirtschaftliche Nutzfläche der Verbandsgemeinde Kirner Land umfasst 3012 Hektar. So steht es auf Seite 5 im Entwurf des „Steuerungsrahmens für Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der VG, der jüngst heftig im Rat debattiert und dann zurückgezogen wurde.







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