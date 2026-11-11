Die Planung der Photovoltaikanlagen in der Verbandsgemeinde Kirner Land soll am Mittwoch, 25. November, in einer Einwohnerversammlung erneut besprochen werden. Die Datengrundlage, so die Kritiker, müsse allerdings korrigiert werden.
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Die landwirtschaftliche Nutzfläche der Verbandsgemeinde Kirner Land umfasst 3012 Hektar. So steht es auf Seite 5 im Entwurf des „Steuerungsrahmens für Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der VG, der jüngst heftig im Rat debattiert und dann zurückgezogen wurde.