Harte Radelrampen der Nahe
Mit 19 Prozent in die „Beckelumer Bell of Hell“
Softies fahren hier unten weiter zum Niederthälerhof. Wer aber den Kick sucht, der biegt hier in die Rampe nach Schlossböckelhei
Softies fahren hier unten weiter zum Niederthälerhof. Wer aber den Kick sucht, der biegt hier in die Rampe nach Schlossböckelheim ab und steht in der Wand.
Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute bimmelt die „Beckelumer Bell of Hell“. Viel Spaß beim Nachradeln!

Lesezeit 1 Minute
Niemand, der auf seinem Drahtesel komfortabel den Nahe-Radweg in Richtung Bad Sobernheim rollt, biegt hinter dem Niederthäler Hof ab. Also niemand, der klar denken kann und bei dem die Vernunft den Lebenswandel diktiert. Hier biegen nur jene ab, die auch sonst jauchzend gegen die Wand oder an die Decke springen, also die sportiv Wahnsinnigen.

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